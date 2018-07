Handebol masculino é convocado para torneio na Alemanha

A seleção masculina de handebol foi convocada nesta sexta-feira para a Supercopa, que será disputada entre 6 e 8 de novembro, na Alemanha. O técnico espanhol Jordi Ribera chamou 17 jogadores, sendo que 11 deles participou da conquista da medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto.

A tradicional competição na Alemanha é disputada desde 1979 e conta ainda com as seleções da Eslovênia e da Sérvia, além da própria anfitriã. As partidas serão realizadas nas cidades de Flensburg, Hamburgo e Kiel.

"É importante receber convites para participar desses torneios. Isso mostra que estamos sendo bem vistos internacionalmente. É o reconhecimento de que estamos crescendo. Esse torneio na Alemanha é histórico, tem muita relevância para todos que participam", comentou Jordi.

Para o treinador, torneios amistosos como este são importantes na preparação da equipe para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. "Faltam nove meses para os Jogos e agora já podemos falar que vamos trabalhar exclusivamente com esse foco. Em junho do ano que vem ainda teremos o Campeonato Pan-Americano, que é classificatório para o Mundial de 2017 e que também teremos que fazer um bom trabalho", declarou o técnico.

Jordi quer aproveitar estes jogos para fazer testes na equipe. "Ainda temos muitos atletas para avaliar. Estamos em fase de testes, observando um grupo de bastante jogadores e poder treinar esses atletas com jogos de alto nível sempre é bom", disse.

CONFIRA A LISTA DE CONVOCADOS

Goleiros

César Augusto de Almeida "Bombom" (BM Granollers - Espanha), Maik Santos (TCC/Unitau/Fecomerciários/Taubaté - SP) e Rangel da Rosa (Vila de Aranda - Espanha)

Pontas

André Martins Soares "Alemão" (TCC/Unitau/Fecomerciários/Taubaté - SP), Fábio Chiuffa (BM Guadalajara - Espanha), Felipe Borges (Montpellier Handball Aglomeration - França) e Lucas Candido (TCC/Unitau/Fecomerciários/Taubaté - SP)

Armadores

Fernando Pacheco "Zeba" (TCC/Unitau/Fecomerciários/Taubaté - SP), Haniel Langaro (Esporte Clube Pinheiros - SP), José Guilherme de Toledo "Zé" (BM Granollers - Espanha), Leonardo Santos "Léo" (Ademar León - Espanha) e Thiagus Petrus Santos (MOL Pick Szeged - Hungria)

Centrais

Henrique Teixeira (BM Granollers - Espanha) e João Pedro da Silva (Chambery Savoier - França)

Pivôs

Alexandro Pozzer "Tchê" (Puerto Sagunto - Espanha), Rogério Moraes (THW Kiel - Alemanha) e Vinicius Teixeira "Vini" (TCC/Unitau/Fecomerciários/Taubaté - SP).