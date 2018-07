Técnico da Alemanha se diz ansioso para duelo com Klinsmann na Copa

COSTA DO SAUIPE - O sorteio dos grupos da Copa do Mundo colocou em rota de colisão a Alemanha, do técnico Joachim Löw, e os Estados Unidos, do treinador alemão Jurgen Klinsmann, no Grupo G. Os dois trabalharam juntos na Copa de 2006, quando Löw foi auxiliar do segundo, campeão mundial pela Alemanha como jogador em 1990.

"Vai ser um encontro de velhos amigos. Já tenho um sentimento especial por ter os Estados Unidos no nosso grupo. Jurgen e eu temos uma relação muito próxima e antiga. Sempre trocamos ideias, mas agora com certeza algo vai mudar nisso antes do jogo da Copa", disse Löw. "Esta é uma daquelas históricas malucas que o futebol escreve", afirmou Klinsmann.

Para o treinador dos Estados Unidos, o duelo contra a seleção do seu país natal será apenas mais um dos jogos difíceis da equilibrada chave. "Eu meio que senti no estômago que iríamos enfrentar a Alemanha", disse o atual treinador dos Estados Unidos. "Obviamente este é um dos grupos mais complicados de toda a Copa. Teremos Portugal de Cristiano Ronaldo e Gana, que tem um histórico contra os Estados Unidos. Não poderia ser mais difícil".

O treinador da Alemanha, por sua vez, se mostrou mais preocupado com as diferenças de temperatura e umidade. "Teremos que nos acostumar com as temperaturas altas e com a umidade. Agora que já sabemos onde vamos jogar, poderemos nos preparar melhor para isso nos treinos", comentou Löw.

A equipe alemã jogará em Salvador, Fortaleza e Recife e escapou de fazer grandes viagens na primeira fase, como vai acontecer com Portugal e Estados Unidos. Estas duas seleções vão percorrer mais de 8 mil quilômetros para disputar seus três jogos, entre as capitais nordestinas, Manaus e Brasília.