Técnico da Argélia na Copa assume time da Turquia

O técnico bósnio Vahid Halilhodzic, que comandou a Argélia na Copa do Mundo de 2014, foi oficialmente apresentado nesta terça-feira como novo técnico do Trabzonspor, clube turco que dirigirá pela segunda vez em sua carreira. Ele assinou contrato de dois anos com a equipe, onde ele disse estar cumprindo uma promessa.

"Há nove anos trabalhei no Trabzonspor durante oito meses e prometi voltar. Recebi muitas ofertas de clubes europeus e de seleções depois de deixar a seleção da Argélia, mas se tivesse ido para outro lugar a minha consciência não estaria tranquila", afirmou o comandante de 61 anos, que anteriormente dirigiu o time turco na temporada 2005/2006 do futebol europeu.

No comando da Argélia, Halilhodzic fez história ao levar o país pela primeira vez às oitavas de final de um Mundial. Para completar, travou um jogo muito duro com a Alemanha na luta por uma vaga nas quartas. A equipe comandada por Joaquim Löw precisou da prorrogação para bater o rival africano por 2 a 1 e chegou a flertar com o risco da eliminação durante o tempo normal do duelo realizado no Brasil.

Por causa da campanha histórica, os jogadores da seleção argelina e Halilhodzic foram recebidos como heróis no retorno à Argélia, assim como o presidente do país, Abdelaziz Bouteflika, chegou a pedir pessoalmente ao treinador que continuasse no comando da equipe nacional. Porém, ele acabou optando por aceitar a proposta do Trabzonspor.