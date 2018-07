Técnico da Coreia do Norte dribla imprensa com clichês

O misterioso técnico da seleção norte-coreana de futebol concedeu ontem uma de suas raras entrevistas coletivas, antes de um treino nos Alpes Suíços. Kim Jong-Hun, porém, não revelou quase nada sobre o time. Para se livrar das perguntas, usou uma tática comum em todo o mundo: os famosos clichês.

Questionado se concordava que o grupo G (com Brasil, Portugal, Coreia do Norte e Costa do Marfim) era o mais difícil da Copa, Kim respondeu com uma das máximas do futebol. "Todos os times são fortes, não há time fraco ou forte. Não sei se estamos no grupo mais difícil", disse.

O treinador também foi evasivo quanto ao estilo de jogo de sua equipe. "Ainda temos um mês pela frente e vamos analisar nossos adversários para vermos em quais condições os jogadores deles estão técnica e fisicamente. Depois montaremos nosso sistema", comentou.

Para completar, o técnico falou da meta da equipe, sem revelar, mais uma vez, qualquer característica do grupo. "Nosso objetivo é jogar bem e alcançar as oitavas de final", resumiu.