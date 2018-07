Técnico da equipe feminina festeja título e agradece CBF Satisfeito com a grande campanha da seleção feminina no Sul-Americano, o técnico Kleiton Lima comemorou o título conquistado na noite de sexta-feira e agradeceu o apoio das jogadoras e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A equipe obteve aproveitamento de 100%, com seis vitórias em seis jogos e 22 gols marcados.