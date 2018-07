Técnico da Irlanda do Norte é detido por dirigir embriagado

O técnico da Irlanda do Norte, Michael O'Neill, foi detido na madrugada do último domingo enquanto dirigia em estado de embriaguez nos arredores de Edimburgo, na Escócia, informou nesta terça-feira a Federação Norte-Irlandesa de Futebol (IFA).

O'Neill, de 48 anos, foi liberado por pagamento de fiança e terá que comparecer a um tribunal de primeira instância de Edimburgo no dia 10 de outubro, dois dias após a última partida das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018.

"A IFA está a par de um suposto incidente de condução sob os efeitos do álcool no qual está envolvido Michael O'Neill. No entanto, como é um assunto policial, a Federação não fará mais nenhum comentário a respeito", apontou a entidade em comunicado.

De acordo com a polícia escocesa, um homem de 48 anos foi detido e acusado de dirigir bêbado às 0h55 (hora local; 20h55 de sábado em Brasília) de domingo.

O'Neill, que treina a Irlanda do Norte desde fevereiro de 2012, levou a seleção às oitavas de final da Eurocopa da França, em 2016.