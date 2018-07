Técnico da Ponte Preta minimiza futebol ruim: 'O importante é pontuar' Mesmo reconhecendo que a Ponte Preta não teve uma grande atuação o técnico Eduardo Baptista enalteceu o esforço do grupo e a conquista do empate com o Vitória, por 1 a 1, em Salvador, domingo, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Principalmente por somar um ponto fora de casa e, teoricamente, contra um dos times que também corre para fugir da zona do rebaixamento. Com 14 pontos, fechou a 11.ª rodada na 13.ª posição.