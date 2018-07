Técnico da Portuguesa vê evolução e projeta objetivos após reação na Série C Depois de viver um inferno com uma goleada para o Botafogo-SP, por 5 a 0, e voltar ao céu com vitória sobre o Juventude-RS, por 2 a 1, e empate sem gols com o líder Guarani, a Portuguesa parece estar mais tranquila para atingir os seus objetivos no Campeonato Brasileiro da Série C. A ideia é garantir uma vaga na segunda fase para depois tentar o acesso.