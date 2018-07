Técnico da seleção de handebol exalta amistosos pré-Mundial

Em 2015 o handebol masculino do Brasil terá um importante desafio pela frente. A partir do dia 15 de janeiro, a seleção disputará o Mundial do Catar. Às vésperas da competição, a preparação vai se intensificando e será colocada à prova no Egito, onde a equipe disputará um torneio preparatório a partir desta sexta-feira, contra os donos da casa e a Arábia Saudita.

"Esta oportunidade que teremos de fazer dois jogos com o Egito será muito boa. Vamos usar isso como a última parte da nossa preparação, que será fundamental", exaltou o técnico da seleção brasileira, o espanhol Jordi Ribera.

O objetivo brasileiro no Catar é melhorar o resultado obtido há dois anos, na Espanha, quando a seleção ficou na 13.ª posição e alcançou sua melhor colocação na história da competição. "Para nós, o Mundial da Espanha foi um passo à frente. Conseguimos cumprir nosso objetivo que era fazer frente a todos os adversários em todos os jogos. Estávamos em um grupo muito difícil, mas conseguimos nos classificar em terceiro e passar para as oitavas de final. Agora, queremos seguir ainda mais adiante e superar o resultado que tivemos lá."

A seleção fará a partida de abertura do Mundial, dia 15, contra os donos da casa. Brasil e Catar estão no Grupo A da competição, que conta ainda com a atual campeã Espanha, Eslovênia, Bielo-Rússia e Chile. "Estamos cuidando de todos os detalhes para nos sairmos bem em todos os jogos", garantiu o armador Japa.