Técnico da seleção de handebol volta a concorrer a prêmio de melhor do mundo

A indicação vem apesar de a seleção ter disputado apenas competições oficiais regionais em 2014, confirmando seu amplo favoritismo. A equipe não vem jogando bem e, no ano passado, teve muitas dificuldades quando enfrentou rivais de alto nível.

Técnico da seleção brasileira desde 2008, Soubak foi segundo colocado na eleição relativa a 2011 e também na premiação de 2012. No ano passado, era o favorito a ser eleito o melhor de 2013, por conta do título brasileiro no fim daquela temporada, mas a IHF não divulgou o resultado final da eleição.

Desta vez, Soubak concorre com Thorir Heirgeirsson, islandês que comanda a seleção da Noruega (campeã europeia de 2014), e o espanhol Jorge Dueñas. Sou seu comando a Espanha foi quarta colocada no Europeu.

A votação é dividida em duas partes. Em uma envolve jornalistas e especialistas do mundo todo. Em outra, é aberta à votação na internet. Nesta, os votos podem ser realizados, no site da IHF, até 23 de abril.

A votação de melhores jogadores já ocorreu e, no feminino, a escolhida foi a central Duda, que joga pelo Gyor, da Hungria, tendo conquistado em 2014 o título da Liga dos Campeões da Europa.