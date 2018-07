Técnico da seleção do Chile exalta o meia Valdivia: 'Insubstituível'

SANTIAGO - O meia Valdivia ganhou incentivo para iniciar o ano de 2014 mais confiante, no Palmeiras e na seleção do Chile. O jogador recebeu elogios do técnico Jorge Sampaoli, do Chile, em entrevista publicada no site da Fifa nesta terça-feira. Para o treinador nacional, o jogador palmeirense é um "talento insubstituível" na futura campanha chilena na Copa do Mundo. Disse mais: "ele é o Messi do Chile".

"Jorge Valdivia é um talento insubstituível para nós. A espera por sua recuperação física, em razão das lesões, não é um problema para a comissão técnica, porque sabemos que ele pode nos dar algo que os outros times não tem", disse o treinador do Chile, antes de uma comparação do jogador com craques como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

"Ele é a grande chave do futebol que jogamos, porque é diferenciado. Está para nós assim como Messi está para a Argentina, Cristiano Ronaldo, para Portugal, e Ribéry, para a França. Precisamos dele em sua melhor forma", declarou Sampaoli. Em novembro, quando esteve na redação do Estado, Valdivia dizia que sua primeira meta era conseguir um lugarzinho no time do Chile que disputará o Mundial. Depois dessas declarações do técnico, seu lugar parece garantido.

Na avaliação de Sampaoli, Valdivia e o atacante Alexis Sanchez, do Barcelona, serão decisivos no grupo do Chile na Copa do Mundo. Os chilenos terão pela frente logo na fase de grupos a atual campeã Espanha, a vice Holanda e a modesta Austrália. Se avançar às oitavas de final, o Chile pode cruzar com o Brasil.

"Precisamos encara a fase de grupos da Copa como qualquer outra fase, mostrando nossa grandeza diante dos desafios que teremos. E vamos trabalhar duro para superá-los. Para fazer isso, precisamos contar com jogadores que estão famintos, que anseiam pela glória e que vão buscar tudo isso na Copa do Mundo", declarou Sampaoli.

FELIPÃO

Recentemente, o técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, comentou que 'teme' mais o Chile numa oitavas de final do que Espanha ou Holanda. Felipão comentou que o esquema do Chile não combina com o do Brasil e isso pode lhe trazer problemas.