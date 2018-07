Técnico da Ucrânia culpa crise política interna por campanha ruim na Eurocopa O técnico da seleção da Ucrânia, Mykhailo Fomenko, culpou a crise política interna no seu país pela campanha ruim da equipe na Eurocopa. Ao perder para a Irlanda do Norte por 2 a 0, na quinta-feira, o time ucraniano seguiu sem pontuar no Grupo C e ficou com chances remotas de avançar às oitavas de final.