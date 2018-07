Técnico de Portugal admite favoritismo da Alemanha no Grupo G da Copa

COSTA DO SAUIPE - Pela terceira vez em oito anos, Portugal e Alemanha vão se encontrar numa competição importante. Depois de se encontrarem na decisão do terceiro lugar na Copa do Mundo de 2006 e na primeira rodada da Eurocopa de 2012, sempre com vitória alemã, os dois europeus vão se encontrar novamente na fase de grupos da Copa de 2014, no Brasil.

Portugueses e alemães estão no Grupo G, junto com Gana e Estados Unidos, e todos devem brigar pelas duas vagas. "É um grupo equilibrado, que tem uma equipe que é mais favorita, que é a Alemanha, pelo seu potencial, pela sua história. Gana e Estados Unidos são seleções bem organizadas, com valores individuais com experiência no futebol europeu. A nossa ambição é de passar às oitavas de final", comentou o técnico de Portugal, Paulo Bento.

Para ele, a briga portuguesa é especialmente contra norte-americanos e ganeses. "A Alemanha é uma das grandes favoritas ao título. Lutaremos com as nossas armas, com as nossas qualidades, mas o grande objetivo é passar às oitavas de final", disse o treinador.

Além do grupo complicado, Portugal sofrerá com deslocamentos. Os lusitanos começam o Mundial em Salvador, contra a Alemanha, vão a Manaus pegar os Estados Unidos e depois seguem para Brasília para enfrentar Gana. Os horários também não são agradáveis: 13h no Nordeste e no Centro-Oeste, e 15h no Norte do País. "Tentaremos que os jogadores se sintam o melhor possível e se recuperem bem, de modo a darem a resposta que todos esperamos", frisou Paulo Bento.