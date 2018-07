Técnico deixa natação australiana após fiasco olímpico O técnico Leigh Nugent deixou nesta quarta-feira o comando da seleção australiana de natação após o fracasso do país nos Jogos Olímpicos de Londres, no ano passado, quando conquistou apenas uma medalha de ouro no esporte. O anúncio da saída do treinador foi feito por Barclay Nettlefold, presidente da Federação Australiana de Natação. "Leigh aceita a responsabilidade pelo desempenho da equipe, ele nunca recuou, longe disso". afirmou Nettlefold.