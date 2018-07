Técnico diz que Pacquiao retorna em setembro O boxeador filipino Manny Pacquiao vai voltar aos ringues em setembro. O anúncio foi feito pelo técnico Freddie Roach. "Manny tinha oferta para enfrentar Brandon Rios, em 20 de abril, mas achamos que é muito cedo para o seu retorno", disse o treinador. Pacquiao perdeu por nocaute, de forma violenta , no sexto assalto, para o mexicano Juan Manuel Marquez, dia 8. O empresário Bob Arum planeja um quinto duelo contra Marquez, possivelmente no Texas, no estádio do Dallas Cowboys. Cidade do México e Las Vegas também estão na briga para receber o evento.