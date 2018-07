Técnico diz que Taiti 'escreverá página na história'

BELO HORIZONTE - Em meio a importantes nomes como Neymar, Xavi, Pirlo, Luis Suárez, entre outros, a seleção taitiana realiza o sonho de disputar uma grande competição do futebol mundial nesta Copa das Confederações. Com um time quase inteiro amador - apenas o atacante Mahama Vahirua atua profissionalmente -, o Taiti veio ao Brasil "escrever uma página" em sua história, como comentou o técnico Eddy Etaeta.

"É verdade que vamos escrever uma página da história internacional, será nossa primeira partida de altíssimo nível. Quando pensamos nessa partida será uma página na nossa história e desde que chegamos ao Brasil estamos em boa forma, a preparação é sólida,mas claro que existe diferença entre o futebol profissional e o amador, e nos sabemos disso", declarou.

Etaeta não esconde que a participação no torneio já é como um título para o Taiti, que não tem grandes pretensões na competição. Em um grupo com Espanha, Uruguai e Nigéria, adversário da estreia, nesta segunda-feira, às 16 horas, em Belo Horizonte, a seleção deve ser o "saco de pancadas" e nem mesmo o treinador acredita em uma classificação para a segunda fase.

"Somos realistas, enfrentaremos a Nigéria amanhã (segunda-feira), na quinta jogaremos contra a Espanha e domingo (dia 23), contra o Uruguai. Há um grande hiato entre o futebol de alto nível e a nossa humilde seleção, e queremos aprender com isso e melhorar o futebol do nosso país", disse.

Mesmo diante dos nigerianos, adversário teoricamente mais fraco da chave, Etaeta admite que as chances de vitória do Taiti são pequenas. "Sabemos que a Nigéria tem muita experiência internacional, estou convicto de que quem jogar será forte. Não temos as mesmas ferramentas técnicas, a Nigéria é muito melhor, mas vamos ter muita paixão, muito orgulho e jogarmos com todas as nossas forças", comentou.