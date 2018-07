Técnico diz que união é a força da Ponte O técnico Guto Ferreira, da Ponte Preta, destacou a união do grupo para explicar a invencibilidade e a liderança do Paulistão. "Vamos continuar com os pés no chão, mas sabemos o que queremos e aonde queremos chegar. A Ponte vem a cada jogo sonhando e tendo atitude em campo." O time campineiro soma 18 pontos ganhos, dois a mais que o Linense. São cinco vitórias e três empates. Domingo, às 18h30, recebe o São Bernardo, no Moisés Lucarelli, onde não perde desde 15 de agosto do ano passado.