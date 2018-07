Técnico do Ajax conhece Felipão, mas o adversário... No Brasil para cumprir a agenda de seu patrocinador, o Ajax espera ter uma boa semana de treinos - e uma vitória contra o Palmeiras, no sábado - para "ir bem na 2ª parte da temporada europeia", como diz o técnico Frank de Boer. O treinador, no entanto, admite que pouco conhece sobre o rival do amistoso marcado para o Pacaembu.