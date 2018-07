Técnico do Atlético Nacional revela contato com Falcão para elogiar o clube

A tragédia do voo da Chapecoense na última semana, na Colômbia, criou mais laços entre Brasil e o país vizinho do que apenas as relações diplomáticas. A comoção fez o ex-volante da seleção brasileira, Paulo Roberto Falcão, telefonar e mandar e-mail para o técnico do Atlético Nacional, Reinaldo Rueda, para agradecer o carinho do público colombiano nas homenagens realizadas aos mortos.

"Um grande orgulho para mim é que Falcão me ligou e me mandou por e-mail um texto que escreveu para um jornal de Porto Alegre. Ele me disse que tem um carinho especial pela Colômbia e me falou que todo o Brasil vai torcer para nós no Mundial de Clubes. Os países agora têm uma sinergia de sentimento", explicou o treinador neste sábado, depois de ganhar por 3 a 0 do Millonarios, no Atanásio Girardot, e se classificar à semifinal do Campeonato Colombiano.

A equipe catarinense jogaria com o Atlético Nacional pela final da Copa Sul-Americana na quarta-feira. Porém, na viagem até a Colômbia o avião caiu e causou a morte de 71 pessoas, sendo 19 jogadores da Chapecoense. Nos dias seguintes, a população de Medellín demonstrou apoio, ao participar de uma festa no estádio na quarta-feira e, neste sábado, voltar a cantar músicas e demonstrar luto durante partida do campeonato local.

Rueda disse que a tragédia pode deixar lições. "Foi importante para agir e valorizar a vida, a existência humana. Nem sempre damos importância para isso. A situação nos fez refletir. Vimos que todos precisamos um dos outros, até dos rivais. Tudo foi muito emotivo. Li mensagens muito bonitas de ex-jogadores e jogadores. Fiquei com muito orgulho", afirmou.

O treinador admitiu que o acidente da Chapecoense abalou o elenco do Atlético. Os dirigentes do clube chegaram a pedir aos jornalistas para não fazerem perguntas sobre o acidente, preocupados com a interferência do tema no rendimento nos jogos. "Tínhamos de ganhar. Foi uma semana difícil. Pela memória e homenagens aos companheiros da Chapecoense que se foram, a vitória era a melhor maneira de se fazer um tributo", comentou.