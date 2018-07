Técnico do Barça se afasta para se tratar de um câncer

O técnico do Barcelona, Tito Vilanova, será submetido hoje a uma cirurgia para retirar um tumor na glândula parótida, que voltou a ser constatado e reapareceu depois de ter sido extraído pela primeira vez em novembro do ano passado. O câncer que atinge o comandante do time catalão deverá deixá-lo afastado por algum tempo de sua função, que ele assumiu no final de abril deste ano, logo após o pedido de demissão de Pep Guardiola.

A diretoria do Barcelona informou ontem, por meio de um comunicado oficial publicado em seu site, que o treinador irá ficar no hospital onde será operado por cerca de três a quatro dias, antes de ser submetido a um tratamento de quimioterapia e radioterapia que vai durar aproximadamente seis semanas.

A glândula parótida fica localizada no interior e também em torno da cavidade bucal e tem como objetivo principal a produção e secreção da saliva.

Vilanova, de 44 anos, havia sido liberado para desempenhar normalmente as suas funções no Barcelona, onde era auxiliar técnico de Guardiola antes de ser efetivado como treinador, depois de se recuperar da cirurgia ao qual foi submetido em novembro de 2011.

Agora, porém, o técnico recebeu a triste notícia do reaparecimento do câncer justamente quando o Barcelona atravessa uma grande fase. O time ganhou nada menos do que 15 dos 16 jogos que disputou neste Campeonato Espanhol, no qual ostenta nove pontos de vantagem sobre o vice-líder Atlético de Madrid e 13 sobre o arquirrival Real Madrid, o terceiro colocado. Entretanto, o clube catalão destacou ontem, por meio do comunicado oficial que colocou em seu site, que "dependendo de como ele se recuperar, o tratamento de Vilanova poderá ser compatível com a sua vida de trabalho". Em seguida, o clube pediu "respeito e privacidade durante este processo", atendendo um desejo do próprio comandante.

Sem Vilanova no comando, o Barcelona voltará a campo neste sábado, quando enfrentará o Valladolid, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol. Será o último duelo da equipe catalã neste ano, antes de encarar o Espanyol, no dia 6 de janeiro, também pela competição nacional.