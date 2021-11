Técnico do Barcelona pede que Coutinho seja ele mesmo para reencontrar futebol do Livepool

Surpresa na última convocação de Tite para os próximos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo, o meia Philippe Coutinho é um dos jogadores que tem recebido apoio do atual treinador do Barcelona, o interino Sergi Barjuan. O técnico do time catalão, que assumiu o posto de forma temporária depois da demissão do holandês Ronald Koeman, afirmou que espera ver do meia o mesmo futebol que o brasileiro apresentava no Liverpool.

Quando virou técnico do time principal, Barjuan conversou com os jogadores para conhecê-los melhor e motivá-los frente a fase ruim que o Barcelona atravessa. Coutinho foi um deles. “Disse que o Camp Nou também tinha me vaiado. A única maneira de se fortalecer é ser você mesmo e eu pedi isso a ele. Quanto mais dificuldade se tem e mais se quer fazer seu papel sozinho, é mais complicado. Se ele tiver mais ajuda, será importante. Esperamos reencontrar o Coutinho do Liverpool”, comentou o treinador.

Porém, na primeira partida de Sergi Barjuan na beira do gramado, contra o Alavés, no sábado, Coutinho começou no banco. Entrou no decorrer do jogo, que terminou empatado em 1 a 1. Resultado que deixa o Barcelona na 9ª colocação na tabela e ainda mais afastado dos líderes do Campeonato Espanhol, Real Sociedad, Real Madrid e Sevilla.

O próximo compromisso do Barcelona será nesta terça-feira contra o Dynamo de Kiev pela Liga dos Campeões, fora de casa. Em terceiro lugar no grupo E, e com apenas uma vitória, a equipe blaugrana precisa vencer caso ainda queira sonhar com a classificação para a próxima fase do principal torneio de clubes da Europa.

Se Coutinho atender às expectativas de Barjuan e começar a render como fazia quando jogava na Inglaterra, os torcedores do Barcelona podem se animar. No Liverpool, o meia brasileiro disputou 201 partidas, balançou a rede 54 vezes e foi autor de 45 assistências. Ou seja, teve participação direta em 99 gols.

O ótimo rendimento do brasileiro despertou o interesse do Barcelona que, em 2018, desembolsou 135 milhões de euros para contratar o jogador.

Contudo, o futebol de Coutinho na Espanha não foi o mesmo que o apresentado em território inglês. Até o momento, o meia participou de 101 jogos, deu 14 assistências e fez apenas 24 gols. O último deles em pênalti cobrado na vitória sobre o Valencia, por 3 a 1, até então o único feito por ele na temporada.

Por conta de lesões e cirurgias que o afastaram dos gramados, Coutinho não conseguiu ainda ser decisivo como a torcida do Barcelona espera. Amargou o banco de reservas, perdeu espaço para os mais jovens, e tem recebido críticas das arquibancadas e da imprensa catalã — recebeu nota 3,0 do jornal Sport na partida contra o Rayo Vallecano, a última de Koeman no comando técnico da equipe.

Recentemente, o brasileiro foi especulado como possível alvo para o Newcastle, comprado pelo príncipe da Árabia Saudita, Mohammad bin Salman, em uma aquisição que promete tornar o clube inglês um dos times mais ricos do planeta. Com a janela de transferência fechada, Coutinho permanece no Barcelona, clube com o qual tem contrato até 2023.