Técnico do Brasil no futsal vê Espanha melhor do mundo BANGCOC - O técnico Marcos Sorato afirmou que a Espanha, rival do Brasil na final do Mundial de Futsal, neste domingo, às 10h30 (de Brasília), hoje tem a melhor seleção do planeta na modalidade. O treinador da seleção brasileira rasgou elogios ao adversário, embora o time nacional hoje defenda a condição de atual campeão do mundo.