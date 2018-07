Técnico do Japão culpa desgaste e gol logo no começo

BRASÍLIA - O técnico italiano Alberto Zaccheroni avaliou que o desgaste físico dos jogadores e o fato de ter sofrido um gol logo nos minutos iniciais da partida foram as principais razões da derrota do Japão para o Brasil, por 3 para 0, neste sábado, no Estádio Nacional de Brasília (Mané Garrincha), na abertura da Copa das Confederações.

A seleção japonesa vinha disputando as Eliminatórias Asiáticas para a Copa de 2014 - já está classificada para o Mundial no Brasil - e teve pouco tempo para se adaptar ao fuso horário brasileiro. E o gol que começou a encaminhar a vitória brasileira neste sábado foi marcado por Neymar logo aos dois minutos do primeiro tempo.

"O primeiro gol foi muito cedo e nosso time não soube o que fazer depois disso. O segundo também, no começo do segundo tempo (marcado por Paulinho). Falei que tinham que jogar, mas não foi possível. As causas para mim foram o gol no começo e o condicionamento que não estava no melhor possível", lamentou o técnico da seleção japonesa.

Ele também avaliou que a seleção japonesa atuou bem aquém das suas possibilidades. "Se olharmos a realidade, o Japão é uma seleção que precisa melhorar nos jogos fora de casa contra adversários importantes. Mostramos alguns defeitos que normalmente não apresentamos", disse Zaccheroni. "Não fomos a seleção que podemos ser."

Agora, depois da derrota para o Brasil na estreia, o Japão vai buscar a reabilitação na próxima quarta-feira, quando enfrenta a Itália, no Recife, pela segunda rodada do Grupo A da Copa das Confederações. E Zaccheroni espera que seus jogadores estejam em melhor forma, para, assim, conseguir ganhar dos italianos.