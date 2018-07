Técnico do Leicester diz que time não é favorito ao título inglês

Líder isolado do Campeonato Inglês, com cinco pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Leicester ainda não é o favorito ao título, afirmou nesta quinta-feira o próprio técnico do time, o italiano Claudio Ranieri. Na sua avaliação, o vice-líder Tottenham e o Arsenal, terceiro colocado, são os únicos favoritos na disputa.

Nós ainda somos os mesmos. Para mim, os favoritos são os outros, claro", declarou Claudio Ranieri. "Teremos que lutar até o fim da temporada para dizer 'conquistamos isso'", completou.

O experiente treinador, que pode conquistar seu maior título da carreira, admite que o rendimento do Leicester vem surpreendendo. Mas atribuiu as chances do seu time à "loucura" do campeonato.

"O Campeonato neste ano está louco. Estamos brigando pelo título porque o campeonato está louco e tudo pode acontecer. Mas não estamos pensando nos pontos que podemos conquistar. Estamos pensando somente no Newcastle", declarou.

O Newcastle é o próximo adversário do Leicester no Inglês. A partida está marcada para a segunda-feira. Se vencer, o Leicester poderá abrir 11 pontos de vantagem sobre o tradicional Arsenal.