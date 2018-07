Técnico do Monaco crê que Falcao poderá ir à Copa

"A sua recuperação está indo muito bem. A situação do seu joelho está realmente melhorando e ele está feliz de verdade, porque obviamente ele tem a Copa do Mundo em mente", comentou o treinador, nesta sexta-feira, em entrevista coletiva. "Eu acredito que se sua recuperação continuar assim, ele será capaz de jogar a Copa", acrescentou.

Falcao, de 27 anos, rompeu o ligamento anterior cruzado no dia 25 de janeiro, em uma partida da Copa da França, quando Soner Ertek, do modesto Chasselay, o atingiu. O atacante tem esperanças de jogar a Copa do Mundo no Brasil, torneio que a seleção colombiana não disputa desde 1998. A recuperação para esse tipo de lesão, porém, costuma ser de seis meses.

A Colômbia vai estrear na Copa do Mundo em 14 de junho, diante da Grécia, no Mineirão. Seus outros adversários no Grupo C serão a Costa do Marfim, no dia 19, no Mané Garrincha, e o Japão, no dia 24, na Arena Pantanal.