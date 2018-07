Técnico do Uruguai minimiza falta de apoio da torcida O técnico Óscar Tabárez, do Uruguai, minimizou o fato de sua seleção não ter tido a preferência do torcedor baiano diante da Nigéria, em Salvador, na vitória por 2 a 1, na última quinta-feira. As pessoas presentes ao estádio apoiaram os africanos em sua maioria e ele sabe que, diante do Taiti, em Recife, dificilmente contará com a força da massa.