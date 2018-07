Técnico dos EUA admite emoção especial por pegar Alemanha

SÃO PAULO - Uma emoção bem diferente aguarda o técnico Jurgen Klinsmann para o dia 26 de junho. No comando dos Estados Unidos, o ex-atacante alemão vai enfrentar a seleção do seu país pela Copa do Mundo, na Arena Pernambuco. "É excitante viver esse momento. Será emocionante, mas vamos tentar fazer o nosso melhor", resumiu o treinador nesta terça-feira, em São Paulo, onde a equipe faz um período de 10 dias de aclimatação.

O confronto, válido pela última rodada da fase de grupos, pode definir a permanência dos norte-americanos no torneio e coloca como adversários velhos conhecidos. Klinsmann foi técnico da Alemanha na Copa de 2006 e boa parte da comissão técnica da época continua na equipe, como Joachim Löw, auxiliar-técnico naquele Mundial e que assumiu o cargo principal depois da saída do ex-atacante.

"É empolgante enfrentar a Alemanha. No futebol as surpresas acontecem do dia para a noite e vamos ter a oportunidade de jogar contra um grande time", disse. Klinsmann disputou três Mundiais por seu país, foi campeão em 1990, na Itália, e curiosamente em 1998 enfrentou os Estados Unidos como jogador. No jogo, válido pela primeira fase daquela Copa, fez o último gol da vitória por 2 a 0.