Técnico elogia dedicação do time em vitória no handebol Apesar de reconhecer os erros cometidos e o nervosismo das jogadoras diante da importância do jogo, o técnico Morten Soubak elogiou a dedicação da seleção brasileira feminina de handebol na vitória sobre a Holanda por 29 a 23, nesta segunda-feira, em Belgrado, pelas oitavas de final do Mundial da Sérvia. Agora, o Brasil volta a jogar na quarta, contra Hungria, valendo vaga nas semifinais do torneio.