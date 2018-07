Técnico elogia time e fica na Europa para ver Ronaldinho

Mano Menezes e os jogadores se mostraram satisfeitos com o desempenho da seleção na partida de ontem, que manteve a defesa sem sofrer gols. A avaliação é de que o Brasil conseguiu dominar a bola como o treinador pediu e jogou melhor do que na apresentação anterior, contra o Irã.

"Corrigimos alguns errinhos, controlamos o jogo, criamos oportunidades e merecemos vencer", disse Mano Menezes, acrescentando que a equipe teve mais tempo para se preparar desta vez, o que facilitou o trabalho dentro de campo.

Ao enfrentar pela primeira vez uma seleção europeia, o time de Mano Menezes conseguiu avançar com facilidade sobre o fechado esquema 5-4-1 da Ucrânia. "Nosso time é bastante ofensivo", afirmou o lateral Daniel Alves, autor do primeiro gol. "Meu melhor momento é agora", comemorou o atacante Alexandre Pato, que também marcou e definiu a vitória brasileira.

Um dos destaques do amistoso foi o volante Lucas, fazendo jus ao posto de titular absoluto e homem de confiança do treinador. Mantendo a modéstia, ele disse que o bom desempenho foi coletivo. "Foi um jogo bem diferente do que tivemos contra o Irã e eu estou bem confortável", afirmou o jogador.

O jogo teve momentos duros, por causa da forte marcação do adversário. "Eles chegaram junto, algumas vezes passaram do ponto", reclamou Robinho, o capitão da seleção. "A gente jogou melhor, e também não estava tão calor (como em Abu Dabi, onde o Brasil venceu o Irã na última quinta-feira)."

Agora, a seleção já volta suas atenções para o clássico contra a Argentina, marcado para o dia 17 de novembro, em Doha, no Catar. Por isso, Mano Menezes até fica na Europa para observar os jogadores brasileiros que pode chamar no próximo amistoso.

Assim, existe a expectativa de que ele convoque novos nomes. E, como passará por Milão, observará também Ronaldinho Gaúcho. "Vou ver os brasileiros que jogam fora, sem direcionar para algo específico", explicou o treinador. A partida contra a Argentina será o maior desafio da nova fase da seleção brasileira. "O time está com crédito grande, sem tomar gols, e vai fazer grande teste contra a Argentina", disse o zagueiro Thiago Silva, titular nos três amistosos.

Longe da crise. Concentrado na seleção, Mano não quis se pronunciar sobre a situação do Corinthians, há cinco jogos sem ganhar e sem técnico após a demissão de Adílson Batista. "Meus problemas atuais são com a seleção e é sobre isso que vou falar."