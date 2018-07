Técnico espanhol estreia na seleção feminina de handebol nesta sexta

O técnico espanhol Jorge Dueñas fará sua estreia no comando da seleção brasileira feminina de handebol nesta sexta-feira, no primeiro dos dois amistosos que o time nacional fará com a França, fora de casa. As partidas fazem parte da preparação da equipe para o Mundial, em dezembro, na Alemanha.

Dueñas foi contratado para substituir o dinamarquês Morten Soubak, que deixou o cargo em dezembro após uma grande passagem pela seleção. Com o treinador da Dinamarca, o Brasil foi campeão mundial em 2013 e ainda faturou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2011.

A estreia do novo treinador será às 15 horas (horário de Brasília) desta sexta, na cidade francesa de Brest. O segundo amistoso está marcado para as 10 horas de domingo (de Brasília), na mesma cidade.

"Para nós, é uma partida difícil porque a França tem uma equipe muito forte e muito coordenada. Nosso objetivo é garantir um bom nível nos dois jogos e utilizar todas as jogadoras para nos prepararmos para o Mundial", disse o técnico, que comandou a seleção da Espanha antes de assumir o time brasileiro.

Dueñas afirmou que vem aproveitando o trabalho do antecessor para moldar a seleção sob o seu comando. "Os treinamentos foram bem até agora. Vamos coordenando nosso sistema defensivo e de contra-ataque. No ataque, trabalhamos pouco e tentamos aproveitar o que foi feito anteriormente com outros técnicos", declarou.