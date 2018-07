Técnico exalta Brasil 'paciente' em vitória no handebol

NIS - A previsão do técnico Morten Soubak de que a seleção brasileira de handebol enfrentaria uma defesa bem postada do Japão nesta quarta-feira se concretizou. Mesmo assim, o Brasil conseguiu a quarta vitória em quatro partidas do Campeonato Mundial da Sérvia, ao fazer 24 a 20, na cidade de Nis. Após a partida, o treinador exaltou a paciência de suas comandadas diante da forte marcação japonesa.

"Tivemos que jogar com paciência. O Japão tem uma forte defesa e foi preciso ter ideias diferentes durante a partida para mudar o jogo e conseguir a vantagem. Conseguimos ganhar contra uma defesa muito ofensiva. Pela análise dos jogos que tínhamos visto antes do Japão, as outras equipes ganharam pelo físico, porque no segundo tempo elas não conseguem manter o mesmo ritmo, que é muito rápido. Elas abriram quando fizemos erros técnicos, por isso poderíamos ter tido uma vantagem maior. Mas, o saldo é que vencemos", analisou.

A ponta Alexandra Nascimento, eleita melhor jogadora do mundo no ano passado, foi a artilheira da partida, com cinco gols marcados, mas a armador Eduarda Amorim, a Duda, foi quem recebeu o prêmio de melhor em quadra nesta quarta. Ela também fez questão de exaltar a paciência da seleção contra o Japão.

"Tivemos que gerenciar a partida durante todo o tempo para conseguir a vitória. Estou satisfeita com o time e esses dois pontos são muito bons para nós na classificação", comentou Duda.

Mesmo com a derrota, até mesmo o técnico japonês, Masamichi Kuriyama, celebrou a postura defensiva de suas comandadas. "Estou satisfeito com a nossa defesa, que foi dura hoje. Este é um dos melhores times do Mundo e, mesmo assim, foi um bom jogo para nós", comentou.