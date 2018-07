Técnico exalta defesa do Brasil após vitória no handebol

SÉRVIA, Nis - A seleção brasileira feminina de handebol encerrou a fase de grupos do Campeonato Mundial da Sérvia com mais uma vitória nesta sexta-feira. Diante das poderosas dinamarquesas, o Brasil venceu por 23 a 18 e manteve os 100% de aproveitamento na competição. Para o técnico Morten Soubak, o segredo para o resultado foi a forte defesa da equipe. "Estamos satisfeitos com o jogo e com o resultado, é claro. Conseguimos cumprir várias coisas do que havíamos pensado em fazer. A nossa defesa esteve muito bem e a Bárbara nos ajudou muito, pois estava em um ótimo dia", declarou o treinador, exaltando também a grande atuação da goleira Babi, responsável por belas defesas.

Apesar da grande campanha, a seleção entra agora na fase de mata-mata e qualquer derrota significará a eliminação do Mundial. Nas oitavas de final, segunda-feira, o Brasil terá pela frente a Holanda. Mesmo teoricamente mais fraco que a Dinamarca, o time europeu preocupa Soubak. "Como havia dito antes do Mundial, esse campeonato é uma guerra. Aqui estão os melhores e sabemos que vai ser muito difícil. É um estilo diferente e temos consciência que vamos ter muito trabalho", projetou.

Mesmo vencendo aquela que tradicionalmente é uma das grandes equipes do handebol, a Dinamarca, Alexandra Nascimento, melhor jogadora do mundo em 2012, cobrou evolução do time brasileiro para a sequência do torneio.

"Nosso objetivo era jogar junto, tanto na defesa quanto no ataque, e fazer os gols, porque sabemos que a Dinamarca tem contra-ataques muito fortes. Essa união nos ajudou a conseguir o resultado. A Dinamarca é muito rápida e tivemos que tomar cuidado. Nesse jogo também cometemos erros, tanto na defesa quanto no ataque, mas de todos os jogos esse foi o que mantivemos mais a concentração", avaliou.