Técnico grego é banido do atletismo por envolvimento em doping A agência responsável pelo combate ao doping na Grã-Bretanha anunciou nesta quarta-feira o banimento do técnico grego George Skafidas. O treinador terá de se manter afastado do esporte pelo resto da vida depois de ter admitido a violação de nove regras da legislação antidoping do país.