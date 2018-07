Técnico linha dura chegou a brigar com o astro Riquelme Não é só dentro de campo que o Boca Juniors conta com muita experiência na Libertadores. O técnico Julio César Falcioni já disputou três finais. Foi de 1985 a 87, quando ele era goleiro do América de Cali, da Colômbia. Esse argentino de 55 anos, carrancudo e de poucos sorrisos, porém, ainda persegue o título mais cobiçado do continente já que perdeu as três decisões. Em 1985, caiu diante do Argentinos Juniors nos pênaltis. No ano seguinte, foi derrotado pelo River Plate e em 1987 perdeu para o Peñarol.