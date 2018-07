Técnico mantém 'rodízio' contra o XV de Piracicaba

O técnico deve confirmar hoje se outros jogadores serão poupados, casos de alguns titulares que atuaram na vitória por 3 a 0 sobre o União Barbarense, sábado, no Pacaembu.

"O descanso vai de cada um. Tem jogador que gosta de ficar fora de uma ou outra partida, outros que gostam de jogar todas. A comissão fica atenta sobre quem pode jogar ou não", disse Fábio Santos, um dos cotados a ganhar um descanso no meio de semana - os outros são Gil e Ralf. "Ninguém da comissão ainda me perguntou nada, mas estou à disposição", falou Fábio Santos.

Cássio treinou no campo ontem, mas ele ainda se recupera de um edema na coxa esquerda. O goleiro tem chance de retornar à equipe domingo, no Brinco de Ouro, contra o Guarani.

Diante do XV de Piracicaba, Tite deve dar chance a Danilo Fernandes, revezando com Júlio César, que jogou sábado.

Alessandro e Danilo, que não enfrentaram o Barbarense, devem estar à disposição para o jogo de amanhã em Piracicaba.

Sem Alexandre Pato, Emerson Sheik está mantido no time. Após boa atuação no fim de semana, o atacante vai aproveitar nova oportunidade dada por Tite para brigar por uma vaga no time titular.

A ideia do técnico é deixar o elenco pronto para disputar o clássico contra o São Paulo, dia 31, Assim, os titulares viajam 'embalados' à Colômbia, para enfrentar o Millonarios, pela Libertadores, dia 3. / VÍTOR MARQUES