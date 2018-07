Técnico minimiza postura diante de Lula

JOHANNESBURGO

Dunga não quis entrar nos detalhes da conversa reservada que teve com o presidente Lula, anteontem, na despedida da seleção brasileira em Brasília. O treinador comentou que eles falaram só de futebol, nada de muito especial ou particular.

Antes de cochichar no ouvido de Dunga, Lula cumprimentou um a um os jogadores. Desejou sorte a todos. Na vez de Robinho, teve tempo para uma brincadeira com Andres Sanches, presidente do Corinthians e chefe da delegação brasileira na Copa do Mundo. "Andres, vamos ver se a gente leva o Robinho para o Corinthians."

Dunga contou que Lula não fez nenhum pedido especial. "Ele gosta muito de futebol. Falou das dificuldades que o seu time (Corinthians) está enfrentando e também dos problemas que tive ao longo desses três anos e meio à frente da seleção. Elogiou os jogadores, reconheceu o nosso trabalho nas Eliminatórias, Copa América, Copa das Confederações. Só isso."

O treinador não comentou sobre a sua postura ao cumprimentar o presidente com uma mão enfiada no bolso. Em Johannesburgo, alguns jornalistas que estão trabalhando na cobertura da seleção brincaram com o gesto de Dunga: ele teria enfiado a mão no bolso para fazer uma figa contra o comentado pé frio do presidente. L.A.P