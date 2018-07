Técnico Morten Soubak vê vitória 'histórica' do Brasil no handebol

BELGRADO - A seleção brasileira feminina de handebol conseguiu um resultado que comprovou toda a evolução da modalidade no País nesta quarta-feira. Diante da poderosa e tradicional Hungria, a equipe venceu por 33 a 31 em uma partida emocionante, que foi para duas prorrogações. Assim, alcançou pela primeira vez as semifinais de um Campeonato Mundial, que está sendo disputado na Sérvia em 2013.

"Não estamos somente felizes. Posso dizer que esse é um resultado histórico para o Brasil e, claro, que isso significa muito para o handebol brasileiro. Espero que isso mostre que estamos no caminho certo para os Jogos Olímpicos. É um dia especial e um marco para o Brasil. Certamente, este grupo está colocando a bandeira do País no topo do handebol internacional", declarou o técnico Morten Soubak.

O confronto desta quarta foi cheio de reviravoltas, sendo que a vitória esteve nas mãos de ambas as seleções em diversos momentos. Na segunda prorrogação, o time brasileiro chegou a estar um gol atrás com uma jogadora a menos, mas tirou forças para buscar a virada e a vitória. Esta volta por cima foi exaltada por Soubak.

"Tenho que dar os meus parabéns para as meninas pela atitude, pela dedicação e pelo jeito que levaram o jogo, sem desistir. Estávamos jogando contra o terceiro colocado do Campeonato Europeu no ano passado. Depois do jeito que perdemos nas quartas de final no Mundial do Brasil em 2011 (quinto lugar) e nas Olimpíadas de Londres, em 2012 (sexto), tivemos um resultado merecido", disse.

Uma das mais experientes do grupo, a pivô Daniela Piedade tentou resumir a sensação. "É um dia muito especial. Estamos fazendo história. São anos e anos que tentamos sempre um resultado melhor. Mostramos que estamos subindo um degrau e que temos chance de subir ainda mais. Estou muito feliz. Foi um jogo muito difícil. A Hungria é muito forte. Começamos bem, depois entramos no jogo delas e conseguimos ser melhores e vencer. Foi um jogo de explodir o coração."