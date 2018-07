Técnico muda de opinião e apela para as improvisações Quando foi apresentado em 19 de fevereiro, Antônio Carlos deixou bem claro que não faria improvisações no Palmeiras. Mas quem olha a escalação do time hoje pode estranhar. Diego Souza no ataque? Figueroa no meio de campo? Márcio Araújo na direita? Para o treinador, tudo está normal.