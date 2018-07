Técnico Narciso afirma que base do Santos está em mãos erradas

SÃO PAULO - Com a medalha no peito e sentimento de dever cumprido, o técnico Narciso desabafou após o jogo. A ligação do ex-zagueiro de 38 anos com o Santos foi duramente encerrada por motivos políticos. O Corinthians o acolheu e, enquanto comemora o título da Copa São Paulo de Futebol Junior, vê o rival alvinegro tentando encontrar explicações para uma campanha tão fraca na Copa São Paulo.

Para Narciso, a base do Santos está nas mãos de quem não conhece futebol. "Se não mudar o esquema, daqui a uns quatro ou cinco anos, o Santos não vai mais revelar talentos e será um time falido. No passado, quando você queria discutir futebol na base, falava com Zito, Cassiano, Abel, Formiga, Clodoaldo... Hoje, não tem com quem falar lá dentro. Só tem gente que não é do ramo", reclamou o treinador, que ainda ironizou. " Não é uma crítica ao Santos, onde vivi 18 anos, mas sim, às pessoas que estão lá."

Curado de leucemia, o treinador disse que pretende continuar trabalhando nas categorias de base por mais dois anos. Em seguida, tentará um time profissional.

HISTÓRIA DE CAMPEÃO

Quase Matheus Caldeira vira vilão para a torcida corintiana. Uma jogada despretensiosa do Fluminense acabou em gol após falha do goleiro, que soltou a bola nos pés do atacante Michael. Pouco depois, ele se machucou e, apesar da insistência em continuar, teve de deixar o campo. Mas Antônio Carlos marcou duas vezes e salvou o Corinthians e o goleiro, que se acostumou a encarar desafios.

Com poucos meses de vida, Matheus Caldeira precisou passar por uma cirurgia por problemas no rim e quase perdeu o órgão. Aos 14 anos, veio o maior drama: descobriu que tinha Síndrome de Wolff-Parkingson, doença que pode causar ataque cardíaco. Após passar por três cirurgias e ficar curado pôde, enfim, realizar o sonho de se tornar jogador de futebol. "Posso praticar atividade física normalmente'' explicou Matheus Caldeira, que será o quarto goleiro do profissional já neste ano.

Bem-humorado, o garoto disse que ontem ficou provado que está curado. "Nunca vivi uma emoção tão forte.''