Técnico nigeriano exalta atuação apesar da derrota para o Uruguai

SALVADOR - A derrota por 2 a 1 para o Uruguai, nesta quinta-feira, não impediu que o técnico Stephen Keshi deixasse o gramado da Arena Fonte Nova orgulhoso da seleção nigeriana. O treinador exaltou o futebol da equipe e garantiu que detalhes definiram o resultado, válido pela segunda rodada da Copa das Confederações.

"Eu acho que o Uruguai não fez nada que pudesse me surpreender. Tinha visto os últimos jogos deles e foi a mesma equipe. Mas estou muito impressionado pelo que meus jogadores fizeram, considerando a diferença de experiência entre as equipes. Estou muito satisfeito e espero sustentar esse desempenho. Espero apenas que possamos adicionar um pouco de concentração e profissionalismo", declarou.

O resultado manteve a Nigéria na segunda colocação do Grupo B, com três pontos, mas a seleção se encontra agora em situação complicada, já que a vaga para as semifinais dependerá de seu resultado contra a Espanha, domingo, na Arena Castelão. Já o Uruguai, terceiro colocado, com os mesmos três pontos, mas com desvantagem no saldo de gols, terá pela frente o frágil Taiti, no mesmo dia, na Arena Pernambuco.