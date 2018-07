Técnico rival diz que Milan joga melhor sem Ronaldinho

PARIS

Ronaldinho Gaúcho retomou seu lugar na seleção brasileira, mas segue por baixo na Europa. O meia brasileiro vai estar na reserva do Milan para o decisivo jogo diante do Auxerre, na França, pela quinta e penúltima rodada da primeira fase da Copa dos Campeões. "Nós franceses conhecemos Ronaldinho. Ele jogou pelo Paris Saint Germain. É um grande jogador, mas hoje o Milan joga melhor, quando joga sem ele", disse o técnico do Auxerre, Jean Fernandez.

Líder do Campeonato Italiano, o Milan é o segundo colocado do Grupo G, com cinco pontos, contra três do Auxerre. Ibrahimovic, em grande fase, e Robinho vão formar o setor ofensivo. Além de buscarem os três pontos na França, os milaneses vão torcer no outro jogo do grupo pelo Real Madrid diante do Ajax, na Holanda.

Os espanhóis lideram a chave, com dez pontos, enquanto os holandeses aparecem em terceiro lugar, com quatro pontos. Uma vitória do Real classifica o Milan, desde que a equipe italiana some três pontos na França.

O técnico Jose Mourinho vai colocar em campo o que tem de melhor. Os desfalques serão o zagueiro Ricardo Carvalho, o meia Khedira e o atacante Huguaín. "Não há motivo para precisarmos de descanso para o clássico da semana que vem", disse o volante Xabi Alonso, referindo-se ao jogo de segunda-feira, pelo Campeonato Espanhol, contra o rival Barcelona. Caso o Real conquiste o 1.º lugar, terá a vantagem de enfrentar um segundo colocado nas oitavas de final e ainda terá o direito de fazer o segundo jogo no Santiago Bernabéu.