Técnico se nega a escalar Itália por gratidão e corta herói de 2006 O técnico da seleção italiana, Marcello Lippi, afirmou ontem, em entrevista coletiva, que não convocará jogadores para a Copa da África do Sul apenas por agradecimento pelo que fizeram no passado. A declaração de Lippi foi dada após anunciar os cortes do lateral Fabio Grosso e do meia Candreva, ambos da Juventus, da lista de pré-convocados.