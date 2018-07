Técnico se recusa a falar sobre possível renúncia de Teixeira

"Não tenho nenhuma informação. Se tivesse, não diria, porque acho que é uma questão que não cabe a mim. E não analiso hipóteses. É uma questão muito importante para técnico da seleção emitir opinião", respondeu.

Nos últimos dias, aumentaram as especulações sobre a possibilidade de Teixeira renunciar aos cargos - ele está à frente da CBF desde 1989 e, com a vinda do Mundial para o Brasil, tornou-se a mais importante figura do COL. Em ambas as entidades, porém, ninguém admite a intenção do dirigente de se retirar, embora não haja negativas veementes.

O que parece certo é que na próxima sexta-feira haverá o desfecho para toda essa polêmica.

Nos últimos meses, Ricardo Teixeira tem procurado se afastar da linha de frente. Na CBF, por exemplo, nomeou o ex-presidente do Corinthians. Andrés Sanchez, como diretor de seleções, e deu a ele, como missão principal, comandar o processo que levará a equipe à Copa de 2014 com a quase obrigação de ser campeã.

No COL, cercou-se da figura de Ronaldo, a quem levou para o Conselho de Administração - o Fenômeno o membro do colegiado que mais tem se exposto.

Se Ricardo Teixeira renunciar à CBF, seu substituto será José Maria Marin, o vice-presidente com idade mais avançada.