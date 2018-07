Técnico Tite vai escalar time misto do Corinthians contra o Bragantino

SÃO PAULO - De olho no jogo contra o Millonarios, o Corinthians deve enfrentar o Bragantino, amanhã, no estádio Nabi Abi Chedid, pela 9ª rodada do Campeonato Paulista com um time cheio de reservas.

Já estão confirmadas as ausências de Alessandro, Danilo e Emerson, que serão poupados. Jorge Henrique, com uma lesão muscular na coxa direita, também está fora da partida. Após o treino deste sábado, Tite pode confirmar novos nomes que não viajarão a Bragança Paulista.

Nas vagas de Alessandro, Jorge Henrique e Emerson, devem entrar Edenílson, Renato Augusto e Pato. A dúvida está em quem entrará no lugar de Danilo. O meia Douglas é a primeira opção, mas Tite pode optar por reforçar a marcação no meio de campo e, assim, o volante Guilherme. Assim, Paulinho teria mais liberdade para chegar ao ataque. Outra opção é deixar o time ofensivo e escalar Romarinho.

No treino de ontem, Tite comandou um trabalho leve. Em um clima descontraído, os jogadores participaram de um rachão por 25 minutos. Por causa da forte chuva que chegou a alagar algumas áreas do CT Joaquim Grava, os jogadores fizeram exercícios nas academia e demoraram cerca de uma hora para ir ao gramado.

Sem previsão

O zagueiro Chicão, recuperado após cirurgia no joelho direito, participou do rachão e marcou dois gols. O jogador ainda não atuou esse ano. Sua última partida foi na decisão do Mundial, contra o Chelsea, no dia 16 de dezembro. Fora de forma e sem ritmo de jogo, ele está fora do jogo contra o Bragantino e também não deve enfrentar o Millonarios.

O Corinthians está a seis jogos sem derrotas, mas vem de uma sequência de quatro empates, três deles no Campeonato Paulista e um na Libertadores. O time é o oitavo colocado do Estadual.