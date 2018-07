Técnico uruguaio admite grande favoritismo da Espanha

RECIFE - Melhor jogador da última Copa do Mundo, Diego Forlán não está rendendo o mesmo de três anos atrás e agora é banco do Uruguai. Neste sábado, o técnico Oscar Tabárez confirmou que o jogador do Internacional vai começar entre os reservas a partida deste domingo, contra a Espanha, em Recife, na estreia da equipe na Copa das Confederações. Cavani e Suárez vão formar o ataque titular.

Tabárez também afirmou saber que sua equipe está longe de ser favorita, mas acredita na possibilidade de uma surpresa. "Se jogarmos 10 partidas contra a Espanha, é possível que eles ganhem nove. Mas ninguém sabe quando será essa partida que poderemos vencer e ela pode ser amanhã (domingo)", disse ele, sincero.

O treinador do Uruguai admite que o seu time vai jogar na defesa diante da Espanha e usa como exemplo a NBA: "A melhor liga de basquete do mundo é a NBA e lá o que mais se trabalha é a defesa, os times jogam para limitar a atuação do oponente. Vejo futebol da mesma forma."