Técnico vê Brasil com falhas na defesa em revés na estreia do Mundial de Handebol

A seleção brasileira masculina de handebol fez uma estreia muito ruim no Mundial, nesta quarta-feira. Diante de uma torcida de mais de 15 mil pessoas, que lotou a Accorhotels Arena, em Paris, a equipe teve grande dificuldade diante dos donos da casa. Os atuais campeões emplacaram um elástico resultado de 31 a 16 (14 a 9 no primeiro tempo), após uma atuação impecável dos dois goleiros: o veterano Thierry Omeyer e Vincent Gerard.

O técnico do Brasil, Washington Nunes, apontou vários elementos responsáveis pelo resultado negativo do jogo desta quarta-feira. "Temos que levar em conta uma série de fatores. Primeiro, o ambiente bastante favorável à equipe deles. Jogaram muito bem. Tivemos muitas dificuldades com o retorno defensivo, que é uma das características que temos como qualidade, e hoje não foi colocado em prática. Eles tiveram muitas ações de transição e, com isso, o jogo se abriu. Nas ações de ataque nos 15 primeiros minutos, conseguimos fazer uma boa construção, infelizmente o goleiro deles foi muito bem. Tivemos um volume bom de construção, mas com erros de finalização e isso pesou", descreveu.

Ele afirma que algumas mudanças na segunda parte do jogo foram positivas e já pensa nos próximos duelos da primeira fase pelo Grupo A. "O segundo tempo foi um pouco melhor. Conseguimos construir mais ações e sermos mais efetivos. Colocamos mais em prática o sete contra seis, mas esse é um jogo que sabíamos que teríamos uma série de pesos. Foi uma estreia e ainda contamos com a perda do Thiagus no jogo, isso acabou dificultando o entrosamento geral da equipe, principalmente no aspecto defensivo. Mas, temos um time inteiro para os confrontos seguintes. Acreditamos que as próximas duas partidas serão vitais e temos bastante chance de ganhar. Vamos estar focados em cima disso", garantiu.

Com uma boa atuação diante dos franceses, o armador direito José Guilherme foi o artilheiro do Brasil, com cinco gols. "Foi um jogo bastante difícil para nós. Eles bateram muito na defesa. Acabamos tendo a ausência do Thiagus e isso mexeu demais com a equipe. Nosso sistema defensivo tradicional, que é o 5x1, sentiu bastante sem ele na base. Tivemos que baixar para 6x0, que é uma defesa que não estamos muito acostumados e os franceses sim. Acho que a torcida ajudou bastante, assim como nos ajudou no Rio", disse, lembrando o bom desempenho do Brasil contra a França nas quartas de final dos Jogos Olímpicos de 2016.

Nesta quinta-feira, os brasileiros viajam para Nantes, onde jogam os próximos quatro duelos da fase classificatória pelo Grupo A. Os seguintes adversários serão os poloneses, neste sábado, às 11h45 (de Brasília) e a expectativa é mais uma vez de casa cheia. No domingo, os brasileiros encaram o Japão, às 17h45, na terça será a vez da Noruega, às 11h, e na quarta os adversários serão os russos, no mesmo horário.