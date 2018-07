Técnico vê Brasil 'excepcional' no Mundial de Handebol O handebol brasileiro atingiu neste domingo, no Ginásio do Ibirapuera, o maior momento de sua história, com uma vitória da seleção feminina sobre a Rússia, por 36 a 20, que colocou o Brasil pela primeira vez entre os cinco melhores do mundo em um Campeonato Mundial. O quinto lugar na competição jogada em casa mostrou que a equipe comandada pelo dinamarquês Morten Soubak tem condições de jogar em igualdade de condições contra as maiores potências da modalidade.