Técnicos apostam no emocional para vencer o Paulista

Depois de muitas incertezas por causa de problemas de calendário, Pinheiros Sky e São José/Unimed/Vinac finalmente decidirão quem ficará com o título de campeão paulista de basquete da temporada. A Federação (FPB) anunciou o confronto para hoje às 20 horas no Ginásio do Pinheiros, na capital. Os técnicos Cláudio Mortari e Regis Marreli têm uma convicção em comum: o equilíbrio emocional será fundamental para determinar quem vai levar a melhor.

A série de melhor de cinco partidas está empatada por 2 a 2. No último confronto, dia 1.º, o Pinheiros ganhou do São José por 87 a 76 . De lá para cá, estava difícil agendar uma data para o jogo derradeiro porque as duas equipes estão na disputa das primeiras rodadas do campeonato do Novo Basquete Brasil (NBB). Isso sem contar que, durante o Estadual elas também estiveram envolvidas com a Liga Sul-Americana, que teve vários de seus jogos disputados no Ginásio do Pinheiros.

"São três competições, três bolas diferentes e adversários diferentes. Nunca havia vivenciado situação semelhante em toda a minha carreira e olha que ela não é curta. Para se ter uma ideia, até o dia 22 nossa equipe fará seis jogos", conta o técnico do Pinheiros, Cláudio Mortari. "E se não fosse pouco, alguns dos nossos jogos tiveram prorrogação, como o de ontem (anteontem), pela NBB."

O treinador, no entanto, procura levar a situação na esportiva. "Também não podemos esquecer que, se estamos aqui, foi pela nossa competência, se bem que também temos sido castigados um pouco por ela", brinca.

Mortari acredita que, depois de quatro partidas contra o São José, é difícil esconder algum segredo para a final. "O quinto jogo depende muito mais do equilíbrio emocional, da determinação e da inteligência da equipe."

Assim como Mortari, Regis Marreli tem procurado encarar a maratona de jogos do São José de forma positiva. "É lógico que há um desgaste, mas se estamos passando por este problema é porque estamos na final", pondera. A transição entre as várias competições, segundo ele, tem exigido dos atletas. "É um pouco complicado essa mudança de foco, de bola, de tudo. Mas faz parte. Não adianta reclamar."

Marreli também concorda com Mortari sobre o diferencial em um quinto jogo de playoff. "O mental, o emocional, serão fundamentais na decisão." O fato de jogar na casa do adversário, segundo o técnico, é uma desvantagem. "Mas nós já ganhamos no ginásio do Pinheiros enquanto eles já ganharam no Ginásio do São José no último confronto."

O treinador espera um melhor desempenho na defesa de seu time para anular o talento individual adversário.

"No último confronto estivemos abaixo do que costumamos render."