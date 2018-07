Técnicos de País de Gales e Bélgica mostram preocupação com craques rivais Os treinadores das seleções de País de Gales e Bélgica, que se enfrentam nesta sexta-feira pelas quartas de final da Europa, em Lille, na França, mostraram enorme preocupação nesta quinta com os craques rivais na luta por uma vaga na semifinal contra Portugal. Os galeses tem o meia Eden Hazard; mesmo temor dos belgas com o atacante Gareth Bale.