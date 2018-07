Técnicos deixam o comando de Paysandu e Tupi após derrotas na Série B

Depois de subir para a Série B no ano passado, o Tupi não conseguiu bons resultados neste início de competição e somou apenas três pontos em sete jogos, campanha que o coloca em penúltimo lugar.

Já Dado Cavalcanti deixa o Paysandu também na zona de rebaixamento da Série B, na 18ª colocação, com apenas cinco pontos. O treinador levou o time aos títulos do Campeonato Paranaense e da Copa Verde neste ano, mas não resistiu ao início ruim da equipe no torneio nacional.

Agora já são seis times que trocaram de técnico nesta edição da Série B. Com a parceria firmada pelo Oeste com o Audax, o técnico Roberto Fonseca foi dispensado para que Fernando Diniz pudesse assumir o cargo logo após a primeira rodada. O Sampaio Corrêa também liberou Petkovic após a primeira rodada, mas mais em função da perda do título maranhense para o Moto Club. Depois trouxe Wagner Lopes, que ainda não conseguiu tirar o time da lanterna, com apenas um ponto.

Após a segunda rodada, Léo Condé deixou o Bragantino e foi substituído por Toninho Cecílio, campeão paulista da Série A2 com o Santo André. Na sexta rodada foi a vez de Rogério Mancini sair do Vila Nova-GO. E agora, após a sétima rodada, caíram Dado Cavalcanti e Ricardo Drubscky, respectivamente, do Paysandu e Tupi. Eles ainda não foram substituídos bem como o Vila Nova continua sem novo comandante.